Politico: США выводят Гренландию из юрисдикции Европейского командования

Пентагон планирует перевести Гренландию в зону ответственности Северного командования, отвечающего за безопасность Североамериканского региона. Ранее за островом надзирало Европейское командование, базирующееся в Германии. Изменения могут вступить в силу уже на этой неделе, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Северное командование отвечает за защиту территории США и контроль материковых границ. Оно также контролирует вопросы противовоздушной обороны. Смена юрисдикции позволит Пентагону расположить на территории Гренландии больше радарных систем программы «Золотой купол» и тщательнее интегрировать остров в планы американо-канадской региональной обороны, указывает Politico.

Ранее официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что президент Дональд Трамп привержен идее присоединения Гренландии к США. О возможной покупке острова он говорил еще во время своего первого срока. В апреле 2025 года газета The New York Times сообщила, что Совет нацбезопасности Белого дома направил в ведомства инструкции по реализации плана по присоединению Гренландии к Штатам.

«Я не говорю, что собираюсь это сделать, но я ничего не исключаю,— говорил господин Трамп в интервью телеканалу NBC в прошлом месяце.— Нам очень нужна Гренландия».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе визита на космическую базу Питуффик, расположенную на западном берегу Гренландии, призвал народ острова заключить сделку с Вашингтоном и подчеркнул, что для них будет лучше находиться под защитой Соединенных Штатов.

Подробнее о попытках США купить остров — в материале «Гренландия не продается».

Степан Мельчаков