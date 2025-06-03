Володин призвал Минобрнауки не допускать вовлечение вузов в незаконную миграцию

Минобрнауки нужно дать оценку действиям руководства вузов, где выявили случаи организации незаконной миграции, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал министерство принять меры, чтобы не допускать подобных ситуаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Володин прокомментировал уголовное дело директора Международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов РУДН им. Патриса Лумумбы. По делу проходят в общей сложности 17 человек, которых СКР обвинил в организации незаконной миграции. По версии следствия, они находили иностранцев без гражданства и фальсифицировали документы об их уровне знаний. Им грозит до 15 лет лишения свободы за организацию незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ), и спикер Госдумы назвал это наказание суровым.

По его словам, это уже не первый случай, когда структурные подразделения вузов оказываются замешаны в противоправной деятельности. «Министерству науки и высшего образования правильно было бы дать оценку действиям руководства высших учебных заведений и принять меры по недопущению подобного»,— написал Вячеслав Володин в Telegram.

О миграционной политике в РФ — в материале «Ъ» «Мигрантам лезут в телефон».