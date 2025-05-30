СКР возбудил уголовное дело в отношении 17 человек за легализацию мигрантов

Сотрудники СКР по Пермскому краю раскрыли сообщество, занимавшееся организацией незаконной миграции. Уголовное дело возбуждено в отношении 17 его участников. Об этом сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным следствия, преступное сообщество организовал директор международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов РУДН им. Патриса Лумумбы. К деятельности сообщества также были причастны сотрудники центра. Под видом организации экзаменов по русскому языку, истории и законодательства России подозреваемые способствовали незаконному нахождению мигрантов на территории страны.

Участники сообщества действовали в Москве, в Пермском крае, а также в Тульской и Самарской областях в период с 2021 по 2024 год. Они находили иностранцев без гражданства и фальсифицировали документы об их уровне знаний. Так мигрантам помогали получать разрешение на работу, временное проживание, вид на жительство и гражданство РФ. Всего члены сообщества незаконно легализовали нахождение в России как минимум 200 иностранцев, говорится в заявлении.

Двух организаторов сообщества заключили под стражу. Остальным избраны меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества. Следователи и криминалисты продолжают сбор доказательств.