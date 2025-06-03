Президент Венесуэлы призвал создать в Европе антивоенное движение

Президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера о подготовке к войне. Господин Мадуро счел его «безумным» и предложил создать в Европе антивоенное движение.

По мнению венесуэльского президента, «человечество нуждается в мире, и дико говорить о войне в Европе». Он призвал европейские страны создать мощное социальное движение «против войны, к которой призывает этот безумный премьер-министр Стармер». «Я предлагаю народу Великобритании, Лондона, Ливерпуля ответить на этот... отчаянный призыв к войне вашего премьер-министра»,— заявил Николас Мадуро (цитата по ТАСС).

2 июня Кир Стармер анонсировал «три фундаментальных изменения», которые следует реализовать в рамках новой оборонной стратегии Великобритании. Первым он назвал «переход к готовности ведения боевых действий». Британские власти также вложат £15 млрд в модернизацию ядерного оружия. Все это планируется сделать, как следует из заявлений британских официальных лиц, прежде всего для противостояния России.

Подробности — в материале «Ъ» «У Лондона обострился оборонный комплекс».