Стармер: Британия вложит 15 млрд фунтов в модернизацию ядерного оружия

Великобритания направит 15 млрд фунтов стерлингов на программу модернизации арсенала ядерных боеголовок. Об этом британский премьер-министр Кир Стармер заявил 2 июня на пресс-конференции в Глазго.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andy Buchanan / Pool / Reuters Фото: Andy Buchanan / Pool / Reuters

«Сегодня я могу подтвердить, что мы направим 15 млрд фунтов стерлингов на нашу суверенную программу ядерных боеголовок, чтобы обеспечить силы ядерного сдерживания в грядущие десятилетия»,— заявил господин Стармер, назвав «исторической» грядущую модернизацию сил ядерного сдерживания.

1 июня правительство Великобритании сообщило о планах расширить программу строительства подводных лодок. Речь идет о строительстве 12 подводных лодок в рамках программы AUKUS. На сайте ведомства сообщалось, что это будет сделано с опорой на инвестиции в размере 15 млрд фунтов стерлингов, выделенные на программу по обновлению ядерного арсенала страны.

2 июня правительство Великобритании должно опубликовать документ с рекомендациями по оборонной политике. По данным СМИ, в нем будет предложено рассмотреть возможность расширения вклада в силы ядерного сдерживания НАТО в Европе. За день до публикации документа The Sunday Times сообщила, что британские власти рассматривают возможность приобретения американских истребителей, способных нести тактическое ядерное оружие, в частности бомбы свободного падения.

Анастасия Домбицкая