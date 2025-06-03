Трамп: проект о снижении налогов не приведет к сокращениям в сфере соцобеспечения

Президент США Дональд Трамп заявил, масштабный налогово-бюджетный законопроект, прозванный «Большим прекрасным биллем» (Big beautiful bill), не приведет к сокращениям в сфере социального обеспечения. Об этом он написал в соцсети truth Social.

«Никаких сокращений в сфере соцобеспечения, Medicare или Medicaid не будет. На самом деле, они будут спасены от некомпетентности демократов. <...> Единственное “сокращение”, которое мы произведем — это сокращения растрат, мошенничества и злоупотребления»,— написал господин Трамп.

22 мая палата представителей США приняла предложенный президентом Дональдом Трампом масштабный налогово-бюджетный законопроект. Документ одобрили минимальным большинством — 215 голосов за, 214 — против.

Инициатива закрепляет принятые в 2017 году налоговые льготы, чей срок скоро истекает, а также предполагает сокращение бюджетных расходов на $1,5 трлн.

Подробнее — в материале «Ъ» «Билль или не билль».