Трамп: что США пополняют запасы вооружений невиданными темпами

Президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы Соединенных Штатов накапливают оружие «невиданными темпами». Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Только что провел отличный разговор с нашими военными руководителями. Это самые сильные вооруженные силы, которые у нас когда-либо были, включая тот факт, что мы накапливаем оружие невиданными ранее темпами в нашей стране. Надеюсь, однако, что нам никогда не придется его использовать!» — написал Дональд Трамп.

В мае Дональд Трамп объявил о запуске массового производства гиперзвуковых ракет. Он также сказал, что их чертежи были похищены в период президентства Барака Обамы. К этому, по его словам, могла быть причастна Россия.