Российская делегация вылетела из Стамбула

Самолет с российской делегацией вылетел в Москву из Стамбула, где сегодня прошел второй раунд прямых переговоров с Украиной. Об этом сообщил источник ТАСС и «РИА Новости».

Новый этап российско-украинских переговоров состоялся 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Встреча продолжалась чуть больше часа. Ее предваряли двусторонние переговоры господина Мединского с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Последние длились два с половиной часа.

В ходе встречи делегаций Москва и Киев обсудили тему возвращения детей и договорились об обмене пленными по формуле «6000 на 6000». Кроме того, Россия передала Украине меморандум из двух частей, в котором изложены условия прекращения огня и достижения долгосрочного мира.

Подробности — в материале «Ъ» «Вот и поговорили».