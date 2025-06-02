Россельхознадзор обнаружил карантинный объект в партии хризантем из Литвы

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило карантинный объект в партии хризантем, доставленной из Литвы в Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Тат Гаспарян Фото: Тат Гаспарян

В ходе фитосанитарного контроля в 65 срезах хризантем из Нидерландов, была выявлена белая ржавчина хризантем, запрещенная в Российской Федерации.

Поставщик принял решение об уничтожении зараженной продукции для предотвращения распространения карантинного объекта на территории Свердловской области.

Ранее Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило опасный вирус в партии томатов из Узбекистана (9 тонн) и Туркменистана (3 тонны). По итогам проверки грузополучатель принял решение об уничтожении зараженной партии томатов.

Полина Щуцкая