В Екатеринбурге уничтожили партию импортных томатов из-за опасного вируса

На склад временного хранения в Екатеринбурге поступила партия томатов из Узбекистана (9 тонн) и Туркменистана (3 тонны), в которой был выявлен опасный вирус, сообщили в управлении Россельхознадзора по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Россельхознадзор Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Фото: Россельхознадзор Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Продукция поступила в сопровождении фитосанитарного сертификата, однако в результате досмотра и карантинной экспертизы был выявлен карантинный объект — вирус коричневой морщинистости плодов томата.

В целях предотвращения распространения вируса, грузополучатель принял решение об уничтожении зараженной партии томатов.

Ранее на овощебазу Екатеринбурга поступило 169 т клубники. Поставщиками ягод стали Азербайджан (128 т), Беларусь (20 т), Турция (19 т) и Киргизия (1,92 т). Продукция разрешена к реализации.

Полина Щуцкая