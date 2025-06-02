Почти две тысячи жителей Курской области обратились в МВД за новым паспортом

Около 1,8 тыс. эвакуированных жителей Курской области обратились к сотрудникам МВД в пунктах временного размещения за новым паспортом. Почти все обратившиеся граждане уже получили документы, сообщила официальный представитель Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что утраченные паспорта восстанавливаются в ускоренном порядке. Сотрудники подразделений по вопросам миграции МВД продолжают работу в пунктах временного размещения.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн сообщал, что судьба 576 жителей Курской области по-прежнему неизвестна. Из реестра пропавших граждан следует, что из 2287 человек удалось найти 1290. Помимо этого установлено примерное местонахождение 421 курянина. В список входят люди, находящиеся на территории Украины, жители, которые отказываются выезжать из освобожденных населенных пунктов, а также погибшие.

Екатерина Отрашкевич