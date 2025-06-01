Хинштейн: судьба 576 курян из приграничья по-прежнему неизвестна

576 жителей приграничных населенных пунктов Курской области, в том числе четверо несовершеннолетних, остаются пропавшими без вести с августа 2024 года, когда ВСУ вторглись на территорию региона и укрепились в ряде населенных пунктов на несколько месяцев. Такие данные привел врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Согласно реестру пропавших граждан, который начал формироваться в феврале 2025-го, из значащихся в нем 2287 человек 1290 из них удалось найти. Также установлено примерное местонахождение 421 человека — это как люди, находящиеся на Украине, так и те, кто отказывается выезжать из освобождннных населенных пунктов. В этот перечень входят и погибшие мирные жители.

«Сегодня установлен факт смерти 304 мирных граждан. Большая часть из них опознана»,— отметил господин Хинштейн. Сейчас продолжается эвакуация тел из приграничья. Работа по корректировке реестра продолжается.

Боестолкновения с ВСУ на территории Курской области начались 6 августа 2024 года. Сообщалось как минимум о 28 захваченных населенных пунктах. 12 марта российские войска освободили самый крупный из захваченных населенных пунктов — Суджу. В конце апреля Кремль официально сообщил, что вооруженные силы РФ полностью освободили Курскую область от украинских боевиков.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова