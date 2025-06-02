Министру природных ресурсов Удмуртии Денису Удалову вновь продлили срок ареста

Министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денису Удалову продлили срок ареста еще на два месяца — до 4 августа, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Такое решение принял Верховный суд Удмуртии 2 июня. Руководителю минприроды предъявлено обвинение в злоупотреблении и превышении должностных полномочий (ст. 285, ст. 286 УК РФ) по делу компании «Дельта строй», выполнявшей расчистку реки Увы по госконтракту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Господин Удалов и его защитник возражали против продления срока заключения под стражей. Они просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляций от общества. Судебная инстанция, в том числе «учитывая обстоятельства и тяжесть предъявленного обвинения», оставила министра в СИЗО еще на два месяца.

Напомним, следствие считает, что в 2019-2020 годах министр принял и согласовал исполнительную документацию компании «Дельта строй» с завышенными сведениями об объеме выполненных работ по расчистке реки Увы на отдельных участках в Вавожском районе. Их проводили по госконтракту. Ущерб федеральному бюджету превысил 23 млн руб. Также, по версии следствия, в 2023 году министр незаконно трудоустроил своего знакомого в одно из подведомственных минприроды учреждений. Сотрудник фактически не выполнял предписанные ему функции по защите и охране лесов, что нанесло региональному бюджету ущерб в размере 330 тыс. руб. Дениса Удалова задержали в апреле 2024 года.

По делу «Дельта строй» также проходит бывший начальник управления водного хозяйства минприроды Удмуртии Руслан Эмир-Усейнов. Ему предъявлено аналогичное обвинение (ст. 285, ст. 286 УК РФ). В ноябре 2024 года Первомайский райсуд Ижевска вынес приговор руководителю «Дельта строй» Александру Чабыкину. Его признали виновным в мошенничестве и дали четыре года лишения свободы условно.

В прошлый раз меру пресечения господину Удалову продлили 20 марта. Ходатайство об этом мотивировалось в том числе необходимостью составить обвинительное заключение и предоставить прокурору время для изучения уголовного дела и принятия по нему решения. Решение Верховного суда Удмуртии оставить министра в СИЗО до 5 июня было обжаловано в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции и оставлено в силе.