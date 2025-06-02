Минтербез Прикамья будет отвечать за информирование об атаках БПЛА

Министерство территориальной безопасности Пермского края получило новые полномочия. Из соответствующего постановления следует, что на минтербез возложены функции по координированию деятельности, касающейся получения и передачи сведений о налетах беспилотных летательных аппаратов. Также министерство будет выдавать техусловия для разработки мероприятий, касающихся гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций на объектах капитального строительства. Кроме того, этот орган исполнительной власти теперь должен организовывать мероприятия по борьбе с природными пожарами. Еще одна новая функция миинтербеза — участие в реализации миграционной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ