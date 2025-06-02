Пермская судоверфь спустила на воду причал для Краснокамска

ООО «Пермская судоверфь» спустила на воду по слипу причал для Краснокамска, сообщает пресс-служба правительства Прикамья. По данным предприятиям конструкция причала универсальная, это позволяет использовать его для посадки и высадки пассажиров с любых типов судов – маломерных, прогулочных и круизных пассажирских. Как отметил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своих соцсетях, это уже четвертый такой причал в регионе. Ранее конструкции появились на набережных Перми I, Закамска и АЭМ «Хохловка».

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фото: пресс-служба Правительства Пермского края



Причал длиной 24 метра уже прошел испытания и готов к работе. С 16 июня он будет принимать новый речной маршрут Пермь-I – Закамск – Краснокамск. По данным краевого минтранса, заказчиком маршрута выступает ГКУ «Организатор пассажирских перевозок» Пермского края. Судно будет курсировать по рабочим дням — с понедельника по четверг. Планируется, что этим летом новый причал также появится на набережной Соликамска.

Работа Пермской судоверфи, учредителями которой являются Фонд развития Пермского края и группа Emperium, была возобновлена по инициативе Дмитрия Махонина в 2021 году. С апреля 2023 года Пермская судоверфь является резидентом Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Пермь». Кроме того, компания является участником федерального проекта «Производительность труда».