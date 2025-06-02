Первую очередь завода «Руссилика» за 21 млрд рублей открыли в Дзержинске

В особой экономической зоне «Кулибин» (Дзержинск, Нижегородская область) 2 июня открылась первая очередь завода «Руссилика», где будут выпускать микронизированные силикагели и стабильные силиказоли. По данным федерального Фонда развития промышленности (ФРП), общий объем инвестиций в первую очередь составил 21 млрд руб. Из них 5 млрд руб. в качестве займа на приобретение оборудования предоставил ФРП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Годовой объем производства первой очереди составит 12 тыс. т силикагелей и 6 тыс. т силиказолей. Уровень локализации производства составляет 100%.

Микронизированный силикагель применяется в изготовлении шин и резинотехнических изделий, в химической промышленности как носитель катализаторов, в производстве лакокрасочных материалов и пластмасс в качестве наполнителя, в пищевом производстве для фильтрации и стабилизации напитков и растительных масел.

Стабильный силиказоль используется в нефтепереработке для синтеза катализаторов гидрокрекинга, в производстве трансформаторной стали для придания антикоррозийных свойств металлам, антипригарных свойств литьевым формам при производстве металлов, клеев, бумаги, эмульсионных красок, строительных материалов.

В планах компании строительство второй очереди с аналогичной мощностью производства.

Андрей Репин