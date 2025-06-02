Спонсором «Амкара» стал инициатор проекта пермского экотехнопарка

Футбольный клуб «Амкар Пермь» заключил партнерство с федеральной компанией «ЭкоЭкспертГрупп». Как сообщает пресс-служба клуба, основной целью партнерства является поддержание экологической обстановки в регионе. По словам президента «Амкара» Дмитрия Мартынова, ФК масштабирует информационную кампанию об экологии. «Вместе мы будем внедрять и продвигать принципы ответственного отношения к природе — как на стадионе, так и за его пределами»,— подчеркнул господин Мартынов.

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Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что проект федеральной компании «ЭкоЭкспертГрупп» по строительству экотехнопарка в Перми получил одобрение краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата. Экотехнопарк займется утилизацией производственных и строительных отходов. В объект «ЭкоЭкспертГрупп» вложит 120,1 млн руб. Строительство комплекса будет вестись поэтапно до 2030 года. Инвестор получит участок размером 5,9 га в районе ул. Промышленной, 109.

По сведениям Kartoteka.ru, ООО «ЭкоЭкспертГрупп» создано в 2021 году в Москве и предоставляет услуги в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов. Возглавляет общество и является его учредителем Ярослав Быков. Господин Быков владеет еще четырьмя ныне действующими компаниями, среди которых московские и одна пермская — ООО «Экотехнопарк Пермь».