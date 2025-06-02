В Москве ограничат скорость на участке ТТК до 60 км/ч из-за частых аварий

Скоростной режим на участке внешней стороны третьего транспортного кольца от Ленинградского проспекта до Звенигородского шоссе изменится с 16 июня. Его ограничат с 80 км/ч до 60 км/ч из-за частых аварий. Об этом сообщает пресс-служба столичного дептранса.

«Так водители смогут проезжать трассу в одном темпе, число “невнимательных” штрафов за превышение уменьшится, количество ДТП станет меньше»,— говорится в заявлении. Из-за превышения скорости и резких маневров за три года здесь зафиксировано более 25 аварий с пострадавшими.

В дептрансе добавили, что на этом участке дороги много пересечений и сужений, затрудняющих движение. Так, перед Хорошевской эстакадой четыре полосы сливаются в три. Из-за этого скапливается много машин, особенно в вечернее время. Для разгрузки потока добавлена дополнительная полоса на Хорошевской эстакаде за счет переразметки. Теперь на участке до Звенигородского шоссе четыре полосы вместо трех.

Превышение скорости на 20–40 км/ч стало у московских водителей самым частым нарушением ПДД, зафиксированным дорожными камерами. Общее количество нарушений в Москве с января по апрель увеличилось на 1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего за четыре месяца в столице выявили 10,1 млн дорожных нарушений.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Камеры просят пристегнуться».