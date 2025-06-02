В Приангарье разыскивают причастного к атаке БПЛА мужчину

В Иркутской области объявили в розыск Артема Валерьевича Тимофеева, который может быть причастен к атаке беспилотников. Об этом сообщила в Telegram администрация города Усть-Кут. Позднее пост был удален.

Согласно опубликованной властями ориентировке, разыскиваемый — уроженец Донецка, его дата рождения —08(06).12.1987. В городской администрации сообщили, что он «возможно, причастен к атаке беспилотными летательными аппаратами военного аэродрома "Белая"» 1 июня.

Минобороны сообщало, что вчера Украина атаковала при помощи БПЛА аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Никто не пострадал. Несколько участники запусков беспилотников задержаны.

Подробнее об атаках — в материале «Ъ» «Налетные выходные».