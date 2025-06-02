В Новороссийске из-за аварии без воды временно остались более 4 тысяч человек
В Новороссийске 2 июня в связи с аварийно-восстановительными работами на ул. Дзержинского без воды временно остались 4 250 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал Новороссийска».
Отключение воды произошло в 12:00 и затронуло жильцов ул. Южная, Дзержинского, Бориса Пупко, Пионерская и Мурата Ахеджака. Аварийные работы ориентировочно продлятся до 17:00.
На время отключения водоснабжения организован подвоз воды автоцистернами по заявкам населения. По окончанию работ водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется.
Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске не применяют реагенты при промывке системы отопления в домах.