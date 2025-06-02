В Москве вместо монорельса предложили создать парк на шестиметровой высоте

Власти Москвы предлагают создать на месте монорельса круглогодичный городской парк. Голосование запущено на портале «Активный гражданин». Об этом сообщает пресс-служба столичного дептранса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Департамента транспорта Москвы Фото: Телеграм-канал Департамента транспорта Москвы

«Впервые в России на расстоянии 4 км и на высоте 6 м над землей может протянуться беговая дорожка на всю длину для активного отдыха в любую погоду и спокойные прогулочные зоны,— говорится в заявлении.

Авторы инициативы предлагают сделать бесплатный и круглосуточный вход в парк. Из него будет открываться вид на ВДНХ и Останкинскую башню, а катание на самокатах будет ограничено. Предлагается оставить несколько вагонов монорельса на территории парка на память. Пространство сможет связать пять районов, в которых проживают 300 тыс. жителей. Посещаемость может составить до 20 тыс. человек в день — это в 10 раз больше, чем пользуются монорельсом сегодня.

В дептрансе пояснили, что монорельс давно перестал выполнять транспортную функцию и нуждается в капитальном ремонте. Его стоимость оценивается в 20 млрд руб. Ежегодные затраты на содержание монорельса превышают 800 млн руб. При этом себестоимость поездки одного пассажира составляет около 1,5 тыс. руб. Это почти в 20 раз выше себестоимости поездки на метро.

Монорельсом в первую очередь пользуются туристы. Большинство местных жителей используют метро, МЦК, трамваи и автобусы, которые частично дублируют трассу монорельса.