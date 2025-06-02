Мерц намерен обсудить Украину с Трампом во время визита в США

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует обсудить мирное урегулирование на Украине с президентом США Дональдом Трампом в ходе своего визита в Вашингтон. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, передает агентство Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фридрих Мерц

Фото: Annegret Hilse / File Photo / Reuters Фридрих Мерц

Фото: Annegret Hilse / File Photo / Reuters

«Цели правительства ясны, и канцлер сделает все, что в его силах, чтобы пролоббировать перед президентом США справедливое прекращение огня»,— сказал господин Корнелиус. По его словам, Фридрих Мерц также намерен поднять вопрос санкций против России.

Ранее в правительстве ФРГ сообщили, что переговоры Фридриха Мерца и Дональда Трампа запланированы на 5 июня. Стороны обсудят двусторонние отношения Германии и США и вопросы международной повестки, включая конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. Это будет первый визит Мерца в Соединенные Штаты с момента вступления в должность 6 мая.

Фридрих Мерц ранее говорил, что в Европе готовы содействовать переговорному процессу между Москвой и Киевом. При этом он утверждал, что Россия не проявила заинтересованности в мирных переговорах с Украиной.

Анастасия Домбицкая