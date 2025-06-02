ЕС готов ввести ответные меры на повышение Трампом тарифов на сталь

Европейский союз «глубоко» сожалеет о решении Дональда Трампа вдвое повысить пошлины на импорт стали. Вместе с тем Еврокомиссия готова к введению ответных мер, если переговоры с американскими властями не увенчаются успехом.

В минувшую пятницу, 31 мая, Дональд Трамп анонсировал повышение импортных пошлин на сталь с 25% до 50%. «Это решение еще больше усугубляет неопределенность в мировой экономике и увеличивает расходы потребителей и предприятий по обе стороны Атлантики,— цитирует Reuters представителя Еврокомиссии.— Сейчас мы завершаем консультации по расширению ответных мер. Если нам не удастся прийти к решению, удобоваримому для обеих сторон, как уже принятые, так и новые ответные меры ЕС автоматически вступят в силу 14 июля — или раньше, если того потребуют обстоятельства».

Подробнее — в материале «Ъ» «Торговой войне закон писан».

Кирилл Сарханянц