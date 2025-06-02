СМИ: в Челябинске задержаны арендаторы склада, где могли храниться дроны ВСУ

Арендаторов склада в Челябинске задержали после атаки дронов на регионы, сообщает Ura.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Сколько человек задержано, не уточняется.

«На складах сейчас пусто. Взяты пробы на предмет возможного нахождения в помещениях взрывчатых веществ»,— добавил собеседник издания.

Накануне Минобороны России сообщило, что Украина атаковала при помощи БПЛА аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Несколько участники запусков беспилотников задержаны.

Подробнее о ЧП — в публикации «Ъ» «Налетные выходные».