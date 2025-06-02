В Самаре истекает срок ареста обвиняемой в убийстве экс-мэра Виктора Тархова

В понедельник, 2 июня, истекает срок содержания в СИЗО Екатерины Тарховой, которой инкриминируется убийство дедушки с бабушкой, бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. В этот же день Самарский районный суд решит вопрос с продлением меры пресечения обвиняемой. Эту информацию «Ъ-Волга» подтвердили в пресс-службе учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Тархова в зале суда

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Екатерина Тархова в зале суда

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Виктор и Наталья Тархова пропали без вести в период с конца декабря 2024 по январь 2025 года. По заявлению друга семьи в начале февраля полиция возбудила уголовное дело.

Подозрение пало на Екатерину Тархову, которую видели последней в квартире дедушки и бабушки. Камеры наблюдения зафиксировали, как она выносила из квартиры бочки для отходов. Тела Виктора и Натальи Тарховых до сих пор не найдены.

Екатерину Тархову задержали и арестовали. Около месяца она отказывалась давать показания, но в итоге призналась в убийстве и назвала сообщника, с которым отравила родственников, расчленила трупы и избавилась от останков.

В мае следствие сообщило, что возможными соучастниками преступления могли быть уроженка Самарской области, 56-летняя Светлана Метревели, и ее племянник, 25-летний Дмитрий Метревели. Они объявлены в розыск.

«Ъ-Волга» выяснил, что Светлана Метревели ранее была связана с производством сластей, а Дмитрий Метревели является индивидуальным предпринимателем. Останки Виктора и Натальи Тарховых до сих пор не найдены. Следствие нашло по месту их жительства следы жировой ткани и кровеносные сосуды погибших.

Георгий Портнов