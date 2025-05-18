Предполагаемые соучастники убийства экс-мэра Самары занимались сластями и торговлей

Одна из разыскиваемых подозреваемых по делу об убийстве Виктора и Натальи Тарховых, 56-летняя Светлана Метревели, ранее была связана с производством сластей. Ее племянник, 25-летний Дмитрий Метревели, которого следствие считает сообщником подозреваемой, оказался индивидуальным предпринимателем. Информация размещена на сайте Rusprofile.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-мэр Самары Виктор Тархов

Фото: Игорь Казановский, Коммерсантъ Экс-мэр Самары Виктор Тархов

Фото: Игорь Казановский, Коммерсантъ

По данным ресура, ранее Светлана Метревели была гендиректором московского ООО «Продснаб». Компания специализировалась на производстве сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения. Фирма были ликвидирована в мае 2017 года.

Также одно время Светлана Метревели руководила ООО ТД «Сладкий» в Туле. Компания оптом торговала сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями. Ее тоже ликвидировали в 2017 году.

На этом же ресурсе есть информация о двух ИП Дмитрии Метревели. Один из них, Дмитрий Шалвович, базируется в Москве и занимается розничной торговлей по почте или по интернету. Второй, Дмитрий Анатольевич, был зарегистрирован в Ростовской области. Он занимался техобслуживанием и ремонтом транспорта. В настоящее время этот ИП ликвидирован.

Светлана и Дмитрий Метревели подозреваются в пособничестве в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги, совершенном из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору. Оба объявлены в международный розыск. Дмитрий Метревели заочно арестован.

По версии следствия, Светлана Метревели, которая проживает за границей, давала внучке погибших Екатерине Тарховой советы и указания на тему убийства Виктора и Натальи Тарховых. В свою очередь, Дмитрий Метревели и обвиняемая «отравили пару, а затем заморозили при помощи азота, расчленили тела, части которых раскидали по мусорным контейнерам в Самаре», сообщает СКР.

Виктор и Наталья Тарховы пропали без вести в период с конца декабря 2024 по начало февраля 2025 года. Их тела не нашли, а следы преступления уничтожили с помощью химических средств.

По подозрению в убийстве задержана и арестована Екатерина Тархова, которая признала свою вину. Кроме убийства ей инкриминируется мошенничество с продажей автомобиля бабушки.

Георгий Портнов