На территории Республики Татарстан на 21 день ввели запрет на въезд и посещение лесных территорий. Информация об этом появилась в постановлении Кабмина, подписанном премьер-министром региона Алексеем Песошиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на три недели ввели запрет на посещение лесов

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ В Татарстане на три недели ввели запрет на посещение лесов

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Запрет затронул территории 31 лесничества, среди которых Болгарское, Бугульминское, Елабужское, Камское, Лаишевское, Нижнекамское, Приволжское и др.

Ограничения не распространяются на должностных лиц и сотрудников органов государственной власти. Запрет на вход в леса объяснили четвертым классом пожарной опасности. Он означает высокую вероятность появления и распространения пожаров.

Ранее запрет на посещение лесов был введен на территории Чувашии с 31 мая.

Диана Соловьёва