В Чувашии из-за высокой пожарной опасности запрещено посещать леса

С 31 мая в Чувашской Республике запрещено посещать лесные массивы из-за четвертого класса пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Чувашии.

Посещать леса могут те, кто выполняет государственные или договорные обязательства, включая арендаторов и подрядчиков по госконтрактам. Специалисты, обеспечивающие противопожарную и санитарную безопасность, также могут продолжать работу. Проезд по дорогам общего пользования и доступ к оздоровительным учреждениям остаются разрешенными.

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены серьезные штрафы. Граждане могут быть оштрафованы на сумму от 40 до 50 тыс. руб., должностные лица — от 60 до 90 тыс. руб., а юридические лица — от 600 тыс. до 1 млн руб.

Влас Северин