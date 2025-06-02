«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Страны ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу на 411 тыс. баррелей в сутки. До этого момента фьючерсы на нефть снижались. Диапазон $60-80, который уже давно торгуется на рынке, пока сохраняется. 2 июня фьючерсы растут на 2,5%: нефть марки Brent стоит $64,2, WTI — $62,4. Из-за чего организация пошла на такой шаг? И какими будут его последствия? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Самый главный вопрос, который задают эксперты: что таргетирует своими решениями ОПЕК+ и какой результат хочет получить? Все это дискуссионная тема. Некоторые считают, что это влияние давления Дональда Трампа на Организацию стран-экспортеров нефти, в частности, на Саудовскую Аравию. Видимо, таким образом президент США хочет снизить цены на топливо и каким-то образом повлиять на Российскую Федерацию. Но тут очень странная ситуация, потому что РФ входит в ОПЕК+ и соглашается с решением повысить добычу нефти на 411 тыс. баррелей. Есть две страны, которые эти договоренности не совсем соблюдают, — Казахстан и Ирак, но это отдельная история. Так вот, кого таргетирует ОПЕК+ при условии, что Москва согласна с увеличением добычи нефти, становится понятным, если посмотреть на ситуацию в американской сланцевой промышленности. Добыча там перестала расти, даже снизилась с максимума — 13,5 млн баррелей до 13,4 млн баррелей в день.

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