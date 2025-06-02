В Свердловской области ввели меры поддержки для ставших матерями до 23 лет

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер утвердил новые меры поддержки для семей с детьми. Жительницы, которые родили первого ребенка до 23 лет, могут получить дополнительные выплаты и компенсации, сообщил департамент информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Выплата до 500 тыс. руб. для молодых матерей предусмотрена для погашения процентов по кредитам на жилье, включая ипотеку. Также они могут получить компенсацию за аренду жилья во время учебы до 15 тыс. руб. в месяц — мера распространяется только на семьи, в которых оба супруга обучаются на очной форме. Дополнительно предоставляется 50 тыс. руб. на товары первой необходимости для ребенка: заявление на эту выплату нужно подать в течение шести месяцев после рождения ребенка, предоставив только паспорт.

Эти меры входят в комплексную программу поддержки материнства и детства в Свердловской области и станут частью нацпроекта «Семья». На их реализацию выделено более 450 млн руб. из областного бюджета.

Ранее Денис Паслер сообщил, что в Свердловской области планируют запустить программу поддержки материнства и детства. По его словам, программа будет полезна и тем, кто только планирует создать семью, и молодым, и опытным родителям, многодетным семьям.

Ирина Пичурина