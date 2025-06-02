Юноша стал фигурантом уголовного дела после стрельбы в ТЦ «Меркурий»

Полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы из сигнального пистолета в торговом центре «Меркурий». Залпы попали в охранника заведения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

О происшествии в ТЦ на улице Савушкина правоохранителям рассказал пострадавший. По его словам, неизвестный достал сигнальный пистолет и выстрелил в его сторону несколько раз. На кадрах с камеры видеонаблюдения заметно, что затем завязалась драка. Разнимать двух мужчин прибежали сотрудники «Меркурия».

На месте происшествия полиция выяснила, что инцидент произошел из-за словесного конфликта. Далее неизвестный попытался скрыться, но был остановлен сотрудниками ТЦ. По подозрению в совершении преступления задержан 20-летний петербуржец. У него изъяли сигнальный пистолет и возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что желание пострелять по бутылкам на улице Академика Байкова довело до уголовного дела.

Татьяна Титаева