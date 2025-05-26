Желание пострелять по бутылкам на улице Академика Байкова довело до дела по УК РФ

Житель Санкт-Петербурга в возрасте 39 дет стал фигурантом уголовного дела по статье «хулиганство». Вместе со своими знакомыми он решил пострелять по бутылкам на улице Академика Байкова.

Из-за желания развлечься полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ. Стрельба велась 23 мая из окна квартиры дома 9 по улице Академика Байкова. На выстрелы в свою сторону полиции пожаловалась прохожая.

Правоохранители тогда доставили в отдел пять человек. Они пояснили, что стреляли по бутылкам, но пуля отрикошетила и пролетела рядом с заявительницей. Полиция задержала хозяина квартиры, который был неоднократно судим.

Татьяна Титаева