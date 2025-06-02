На Среднем Урале за год отремонтируют 442 км региональных и муниципальных дорог

В течение 2025 года на территории Свердловской области планируется привести в порядок 442 км региональных и муниципальных дорог, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ремонт будет проводиться в том числе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» — к 2030 году в области должно быть отремонтировано почти 800 км региональных трасс, построено свыше 100 км тротуаров и линий освещения. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер рассказал о планах на дорожные работы на этот год и перспективах на следующие пять лет. «Работы по нацпроекту идут на 86 участках протяженностью 172,4 км, в том числе ремонтируем 28 мостов и путепроводов. Большая часть работ проходит ночью, чтобы не создавать помех движению днем. По поручению президента России до 2030 года мы должны привести в нормативное состояние не менее 85% опорной сети — ключевых и самых востребованных дорог»,— сообщил он.

В частности, по поручению врио губернатора, начался капитальный ремонт проблемного участка на 39-41 км трассы Кушва — Нижняя Тура, на состояние которого жаловались жители Нижнетуринского района. Сдать объект должны до 15 октября. Кроме того, на другом участке это трассе, который пересекается с дорогой Нижняя Тура — Качканар, поставят четыре светофора,сделают пешеходные переходы, освещение, тротуары и ограждение.

Напомним, в Свердловской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году будет направлено почти 14 млрд руб. на дорожные работы. В предстоящем дорожном сезоне запланированы работы на 86 объектах. Будут отремонтированы 24 участка региональной сети, еще 16 — приводиться в нормативное состояние.

Ирина Пичурина