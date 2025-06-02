Петербургский депутат предложил изменить режим работы светофоров ночью

Скорректировать режим работы светофоров и дать приоритет зеленому сигналу для пешеходов в ночное время необходимо в городах России с населением от 500 тыс. рублей. Такое предложение в адрес министра транспорта Романа Старовойта направил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев («Единая Россия»).

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Как пишет «Парламентская газета», идея также предложена начальнику ГАИ Михаилу Черникову. Господин Цивилев отметил, что в ночное время светофоры чаще всего настроены на максимальную пропускную способность транспортных средств. Россияне в такой ситуации порой переходят проезжую часть, не дожидаясь разрешающего сигнала. Это нередко приводит к авариям, в том числе со смертельным исходом.

В сезон белых ночей жители и гости Петербурга активнее гуляют поздними вечерами. По словам Алексея Цивилева, естественное освещение создает ложное ощущение безопасности, поэтому пешеходы могут недооценивать риски на дорогах, а отсутствие приоритетных пешеходных фаз сохраняет уязвимость в условиях повышенного повышенного трафика. Депутат напомнил, что практика увеличения продолжительности пешеходных фаз уже применяется в других странах и показывает свою эффективность.

Парламентарий предлагает установить с 22:00 до 6:00 светофорный приоритет пешеходов в городах, где проживают более полумиллиона человек. В Петербурге и населенных пунктах с белыми ночами следует предусмотреть сезонную корректировку режима работы светофоров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пожилой велосипедист погиб в ДТП с водителем-пенсионеркой в Волховском районе.

Татьяна Титаева