Пожилой велосипедист погиб в ДТП с водителем-пенсионеркой в Волховском районе

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с пожилым велосипедистом в Волховском районе Ленинградской области. Трагический дорожный инцидент случился вечером 31 мая в деревне Кути, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Было установлено, что 66-летний велосипедист при повороте не убедился в безопасности маневра и выехал на дорогу, где его сбил двигавшийся в попутном направлении автомобиль Hyundai, за рулем которого находилась 72-летняя женщина-водитель.

После ДТП велосипедиста доставили в больницу, где он впоследствии скончался. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что байкер на Harley-Davidson тяжело пострадал в дорожной аварии с автомобилем Rolls-Royce на пересечении улицы Пограничника Гарькавого и Петергофского шоссе на юго-западе Петербурга.

Андрей Цедрик