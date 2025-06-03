Бывший владелец производителя молока в Прикамье оспорил его выставление на торги

Арбитражный суд Пермского края в мае отменил итоги собрания кредиторов ООО «Великоленское» (Ленск, Кунгурский округ) от декабря 2024 года, на котором был утвержден порядок продажи имущества должника. С требованием об отмене в суд обратился кредитор ООО, бывший владелец предприятия Михаил Трушников, а также подконтрольное ему ООО «Инвестиции и консалтинг». Заявители указали на определение заниженной начальной продажной стоимости имущества, без проведения оценки всего имущества, входящего в имущественный комплекс должника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В январе 2025 года конкурсный управляющий ООО «Великоленское» выставил на торги единым имущественным комплексом все имущество предприятия по начальной стоимости 34 млн руб. Торги должны были пройти 28 февраля, но были приостановлены из-за жалобы бывшего владельца.

Суд согласился с тем, что подробный перечень имущества входящего в состав лота, отсутствует, в положении либо отдельном приложении не поименован. С учетом того, что оценка имущества должника, и прежде всего — имущественного комплекса ООО «Великоленское», вопреки требованиям ст. 130 Закона о банкротстве не была произведена, то решение собрания кредиторов об утверждении порядка продажи в части начальной цены не соответствует законодательству, говорится в решении суда.

На данный момент это решение никем не оспаривается. На электронной площадке статус торгов по-прежнему обозначен как «приостановлены».

ООО «Великоленское» выпускало молочную, мясную и зерновую продукцию, а также развивало агродеревню «Степаново городище». Владельцами предприятия являются Михаил Трушников и ООО «Инвестиции и консалтинг». В октябре 2020 года в отношении «Великоленского» была введена процедура наблюдения, в апреле 2021-го ООО перешло под внешнее управление. В феврале прошлого года Арбитражный суд Пермского края принял решение о признании ООО «Великоленское» несостоятельным и открытии в отношении него конкурсного производства сроком на шесть месяцев. На тот момент сумма задолженности организации перед кредиторами составила 34,3 млн руб.