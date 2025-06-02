В Новосибирске отменили дело против подозреваемого в домогательствах тренера

В Новосибирске признали незаконным возбуждение уголовного дела в отношении бывшего тренера по фигурному катанию, заподозренного в развратных действиях. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Уголовное дело отменено. Его возбуждение признано незаконным»,— рассказал собеседник агентства. Имя подозреваемого и другие подробности не приводятся.

В апреле матери несовершеннолетних фигуристок Татьяна Антонова и Юлия Хохлова заявили, что тренер Константин Медовиков домогался их дочерей. По словам Антоновой, тренер «лез под майку, целовал в губы и трогал за грудь» ее дочь 12-летнюю Дарью. Хохлова сказала, что тренер обнимал и трогал ее несовершеннолетнюю дочь ниже поясницы. Они подали заявление в полицию. СКР по Новосибирской области начал проверку. Медовиков уволился из школы фигурного катания по собственному желанию.