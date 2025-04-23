Матери несовершеннолетних фигуристок обвинили тренера в домогательствах их дочерей

Матери несовершеннолетних фигуристок Татьяна Антонова и Юлия Хохлова заявили «РИА Новости», что тренер Константин Медовиков домогался их дочерей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам Антоновой, тренер «лез под майку, целовал в губы и трогал за грудь» ее дочь — 12-летнюю Дарью. Через некоторое время фигуристка перешла в другую тренерскую группу внутри школы. Татьяна Антонова направила в Федерацию фигурного катания на коньках Новосибирской области (ФФККН) письмо, в котором заявила о грубом обращении со спортсменами и о домогательствах несовершеннолетних. Сообщается, что Медовиков не препятствовал переходу Дарьи Антоновой к новому специалисту, однако спустя время обратился в ФФККН с требованием вернуть фигуристку в его группу.

О домогательствах со стороны Медовикова также рассказала Юлия Хохлова. По словам родителя, тренер обнимал и трогал ее несовершеннолетнюю дочь (имя не названо) ниже поясницы.

Матери фигуристок обратились с заявлением в правоохранительные органы. «Матч ТВ» сообщил, что Медовиков уволился из школы фигурного катания по собственному желанию.

На прошлой неделе 16-летняя фигуристка Вероника Жилина сообщила о домогательствах со стороны тренера Сергея Розанова.

Таисия Орлова