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Коммерсантъ FM
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Макрон пообещал суровое наказание участникам беспорядков после победы ПСЖ

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что правительство сурово накажет участников беспорядков после победы парижского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов, который прошел в субботу в Мюнхене. Об этом президент сказал во время приема футболистов и тренерского состава клуба в Елисейском дворце.

«Будет судебное преследование и наказание. Мы будем суровы. К футболу это (беспорядки — “Ъ”) не имеет никакого отношения»,— сказал господин Макрон. Выступление транслировалось в соцсети X.

Президент также поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и коммунальных служб за их работу.

По данным Министерства внутренних дел Франции, погибли два человека. Среди них 17-летний юноша, скончавшийся от ножевого ранения в городе Дакс, а также парижанка, которую сбила машина.

Подробнее о матче — в материале «Ъ» «Лучший без лучших».

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