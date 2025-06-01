Победа ПСЖ привела к беспорядкам и гибели людей

В ночь на воскресенье по Франции в ходе празднований, развернувшихся после победы ПСЖ в Лиге чемпионов (парижане в финале разгромили миланский «Интер» со счетом 5:0), прокатилась волна беспорядков.

В результате, как сообщило Министерство внутренних дел Франции, погибли два человека. Среди них 17-летний юноша, скончавшийся от ножевого ранения в городе Дакс. Смертельный удар он получил в ходе конфликта, вспыхнувшего в толпе лиц, собравшихся праздновать исторический успех ПСЖ.

Еще одна жертва — некая парижанка. Она ехала на скутере, и ее сбила машина. Власти не пояснили, каким именно образом этот инцидент был связан с празднованием победы ПСЖ.

Всего, сообщили в Министерстве внутренних дел, полиция задержала 559 участников беспорядков. Из них 491 — в столице.

Подробнее о матче — в материале «Ъ» «Лучший без лучших».

Арнольд Кабанов