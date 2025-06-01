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В Ярославле опровергли информацию о работе ПВО вечером 1 июня

Информация о взрывах в Дзержинском районе Ярославля и работе ПВО не подтвердилась. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Там дополнили, что угрозы БПЛА в регионе на настоящий момент нет. Комментарий министерства появился после распространения информации в Telegram-каналах о возможной атаке беспилотников в Дзержинском районе города и прогремевших взрывах.

По данным Министерства обороны РФ, в период с 20:10 до 21:45 1 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областей.

Алла Чижова

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