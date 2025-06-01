Мединский: заявления по урегулированию на Украине будут сделаны 2 июня

Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, прибыл в Стамбул. По прилете господин Мединский сообщил, что заявления по поводу проекта меморандума по урегулированию конфликта будут сделаны 2 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента РФ Владимир Мединский

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Помощник президента РФ Владимир Мединский

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Все завтра подробно расскажем»,— сказал помощник президента в эфире «Россия 1». Владимир Мединский добавил, что видел информацию об условиях, которые украинская сторона могла включить в свой меморандум.

По информации ТАСС, встреча планируется 2 июня в 13:00 мск во дворце Чираган. Представители РФ приедут с проектом меморандума и другими предложениями по прекращению огня, говорила представитель МИД России Мария Захарова.

Украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров. По словам президента Украины Владимира Зеленского, украинские переговорщики будут добиваться безусловного прекращения огня, освобождения пленных, а также возвращения детей, которые оказались на территории РФ в результате военных действий. Также стороны обсудят возможную встречу президентов России и Украины.

Подробнее о новом раунде переговоров России и Украины — в материале «Ъ» «Украинское урегулирование проходит Босфор».

Елизавета Шмакова