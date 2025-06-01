ЦСКА стал девятикратным обладателем Кубка России по футболу

ЦСКА обошел ФК «Ростов» в Суперфинале «Фонбет» Кубка России по пенальти — 4:3. Московский клуб в девятый раз выиграл Кубок России по футболу, повторив рекорд «Локомотива».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Основное время матча завершилось счетом 0:0. Полузащитник ЦСКА Иван Обляков забил гол на девятой минуте, однако он был отменен после видеопросмотра.

По итогам встречи вратарь московского клуба Игорь Акинфеев выиграл Кубок России в восьмой раз и получил свой 22-й трофей в ЦСКА. Это рекорд по количеству трофеев среди российских игроков, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги.

Матч прошел на московском стадионе «Лужники». Его посетили более 57 тыс. зрителей.