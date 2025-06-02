Предложение новостроек на этапе котлована в Москве сократилось на 7,4%

Объем предложения новостроек на стадии котлована в Москве в мае 2025 года снизился на 7,4% в годовом выражении, до 8,2 тыс. лотов, подсчитали в «Метриуме». Аналитики связывают это с сокращением числа новых запусков из-за падения спроса и ужесточения ипотечных условий.

Наибольшее снижение зафиксировано в массовом сегменте (–29,7%) и бизнес-классе (–14,6%). В то же время в премиальном сегменте предложение выросло на 39,1% и почти вдвое — в элитном. Состоятельные покупатели активнее вкладываются в недвижимость, переходя с ипотеки на рассрочку, отмечают эксперты.

Девелоперы массового жилья откладывают запуск проектов, ожидая смягчения ставок или господдержки. В премиальном сегменте застройщики, напротив, активнее выводят новые объекты.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Котлованы засыпались».