Теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в четвертьфинал Roland Garros

Россиянка Людмила Самсонова, занимающая 18-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), уступила китаянке Чжэн Циньвэнь (7-я в мире) в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции — 6:7 (5:7), 6:1, 3:6 за 2 часа 50 минут. Самсонова в четвертый раз добралась до четвертого круга турнира Большого шлема, но вновь не смогла продвинуться дальше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Самсонова

Фото: Lindsey Wasson / AP Людмила Самсонова

Фото: Lindsey Wasson / AP

В четвертьфинале Чжэн Циньвэнь, прошлым летом выигравшая на кортах Roland Garros олимпийский теннисный турнир, сойдется с победительницей встречи между первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и американкой Амандой Анисимовой (16-я в рейтинге WTA).

Из россиянок на победу в женском одиночном разряде продолжают претендовать Мирра Андреева (6) и Екатерина Александрова (20). Они проведут свои матчи четвертого круга в понедельник. Их соперницы — с конца марта представляющая Австралию Дарья Касаткина (17) и американка Коко Гауфф (2) соответственно.

Роман Левищев