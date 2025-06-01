«Зенит» вышел вперед в баскетбольном финале

Петербургский «Зенит» одержал гостевую победу над московским ЦСКА в третьем матче финала баскетбольной Единой лиги ВТБ. Команда повела со счетом 2:1 в серии до четырех побед.

После того как команды обменялись победами в Санкт-Петербурге, ЦСКА сразу вышел вперед в первом домашнем матче решающей серии сезона. Хозяева паркета вели в девять очков по ходу первой четверти, но не удержали преимущество к первой паузе и к большому перерыву шли впереди на восемь очков. Однако гости в начале второй половины отставание ликвидировали. Решающим стал рывок «Зенита» на последних минутах заключительного отрезка. В итоге — 91:83 в пользу петербургской команды.

В составе «Зенита» по 19 очков набрали разыгрывающий Трент Фрейзер и форвард Дуэйн Бэйкон, который в двух предыдущих матчах финальной серии становился самым результативным игроком команды. У ЦСКА больше всех очков записал на свой счет разыгрывающий Мело Тримбл — 16.

Следующий матч противостояния пройдет 3 июня в Москве.

Роман Левищев