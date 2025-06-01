В Липецкой области оперативные службы переведены в режим повышенной готовности

В связи с авариями на железных дорогах в Курской и Брянской областях, а также атаками на северные города России и Сибирь в Липецкой области все оперативные службы перешли в режим повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«В связи с терактами в регионах РФ все оперативные службы Липецкой области переведены в режим повышенной готовности. Усилены меры безопасности. Напоминаю, что на время действия желтого или красного уровней в регионе не проводятся массовые мероприятия. Прошу жителей с пониманием отнестись к работе силовых ведомств и сохранять спокойствие»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что в регионе планируется усилить меры безопасности транспортных объектов — также из-за аварий, произошедших на железной дороге в Курской и Брянской областях 31 мая и 1 июня.

Мария Старикова