Пострадавших после обрушения моста в Курской области перевезли в больницу РЖД

Руководство РЖД приняло решение перевести троих пострадавших после обрушения моста в Курской области членов поездной бригады в ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина» Курска. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Там пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

«Все они еще ночью были доставлены в Железногорскую больницу. Их осмотрели медики. Состояние удовлетворительное. Тем не менее руководство железной дороги приняло решение перевести людей в ЧУЗ КБ “РЖД-Медицина”»,— отметил господин Хинштейн.

По данным главы региона, у 44-летнего помощника машиниста диагностирован ушиб грудной клетки, правового плечевого сустава, правового бедра. У 40-летнего второго помощника машиниста — ушиб грудной клетки, ушиб и повреждение связок правового голеностопного сустава. У 35-летнего машиниста — открытый перелом нижней трети обеих костей левой голени со смещением, рваная рана левой голени, правого бедра и правой голени, ушиб грудной клетки и правого локтевого сустава.

Мост обрушился ночью 1 июня на 48-м км трассы Тросна–Калиновка в Курской области во время движения по нему грузового локомотива. Об этом сообщил в Telegram губернатор Александр Хинштейн. В СКР сообщили, что обрушение моста произошло в результате подрыва, однако впоследствии формулировки были изменены, а предполагаемая причина обрушения удалена.

Из-за падения пролета путепровода с рельсов сошли тепловоз и три порожних вагона грузового состава, сообщали ранее в РЖД. По факту проишествия возбуждено уголовное дело. Также следователи главного следственного управления СКР будут расследовать обрушение моста в Брянской области, которое произошло вечером 31 мая: семеро человек погибли, пострадали более 70 человек.

Мария Старикова