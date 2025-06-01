Роман Костомаров стал гостем Парижского полумарафона на Урале

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров принял участие в церемонии открытия IX Парижского полумарафона, проходящего в селе Париж Челябинской области. Фигурист также вручил награды призерам забега на дистанции 5 км. Он присоединился к мероприятию в качестве амбассадора благотворительной программы «ДоброFON» — генерального партнера соревнования.

«Честно говоря, впервые здесь,— отметил Костомаров.— Был удивлен увидеть действительно такую копию Эйфелевой башни. Я не ожидал — думал, это просто картинки такие делают или как-то подставляют изображение. Но самое главное — это атмосфера, которая здесь царит, это спорт, это бег, это полумарафон! И люди получают огромное удовольствие. Добирался сюда, в Париж, всю ночь. Приехал утром рано сюда и увидел такое количество людей, участников и зрителей. Это большой праздник».

Парижский полумарафон завершился в воскресенье. Помимо забега на 21,1 км в программе состязания было восемь различных дисциплин. Количество участников — свыше 3 тыс. человек.

Арнольд Кабанов