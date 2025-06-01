Минобороны: российская армия ударила «Искандером» по аэродрому с беспилотниками

Расчет ракетного комплекса «Искандер-М» ударил по пункту запуска беспилотников в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Как утверждают в ведомстве, в результате удара по аэродрому, который находится в городе Чугуев, уничтожены 6 пусковых установок для запуска БПЛА, 8 автомобилей и 30 беспилотников типа «камикадзе».

Сегодня Сибирь впервые была атакована с помощью БПЛА. Удар был нанесен по авиабазе «Белая» в Иркутской области, где базируются сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3. Как сообщил губернатор региона Игорь Кобзев, «источник, выпускавший дроны, сейчас блокирован». Также сегодня под удар попала Мурманская область.